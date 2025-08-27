Уиткофф лоббирует Нобелевскую премию мира для Трампа

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил во вторник, что Нобелевский комитет должен обратить внимание на мирные усилия президента Дональда Трампа, когда будет рассматривать кандидатов на премию мира.

Об этом спецпредставитель президента США сказал в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда".

Комментируя мирные усилия по завершению войны между Украиной и Россией, Уиткофф сказал, что Трамп проделал "огромную работу по урегулированию семи отдельных конфликтов".

"И почему? Потому что в душе он гуманист. В душе он хочет, чтобы убийства прекратились. И я могу сказать вам следующее: я просто надеюсь, что когда придет время оценивать с точки зрения Нобелевской премии мира работу, проделанную президентом Трампом, то будет широко признано то, что именно произошло на мировой арене", – заявил спецпосланник президента США.

Сам Трамп неоднократно говорил, что благодаря ему в мире удалось положить конец нескольким вооруженным конфликтам, и намекал, что заслуживает Нобелевскую премию мира.

По данным СМИ, в июле президент США неожиданно позвонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить торговые тарифы, а также его стремление получить Нобелевскую премию мира.