ЗМІ: Трамп телефонував Столтенбергу, щоб обговорити Нобелівську премію миру

Минулого місяця президент США Дональд Трамп несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торгові тарифи, а також його прагнення отримати Нобелівську премію миру.

Про це повідомляє Dagens Næringsliv, посилаючись на власні джерела, пише "Європейська правда".

Газета зазначила, що Трамп зателефонував Столтенбергу з Овального кабінету наприкінці липня. Дзвінок пролунав несподівано, коли Столтенберг стояв на вулиці.

Темою розмови були заплановані США мита на норвезькі товари, але Трамп також підняв питання про Нобелівську премію миру. Він нібито висловив думку, що заслуговує на цю премію за свою діяльність на благо миру у світі, і дуже хотів би її отримати.

За інформацією DN, це не перший випадок, коли Трамп згадує про премію миру в розмовах зі Столтенбергом. Однак немає інформації про те, що він безпосередньо пов'язував премію з будь-якими митними пільгами для Норвегії.

Столтенберг підтвердив газеті, що отримав дзвінок від Трампа та кількох його посадовців.

"Це правда, що президент Трамп зателефонував мені за кілька днів до розмови з прем'єр-міністром Стьоре. У розмові також брали участь кілька співробітників президента, зокрема міністр фінансів Бессент і торговий представник Грір", – повідомив Politico Столтенберг.

Колишній генсек НАТО зазначив, що вони обговорювали мита та економічне співробітництво.

"Я не буду коментувати зміст розмови", – відповів так Столтенберг на питання, чи згадував Трамп про премію миру.

Щороку Норвезький Нобелівський комітет обирає лауреатів із сотень номінантів. П'ять членів комітету призначаються парламентом Норвегії відповідно до інструкцій шведського промисловця 19 століття Альфреда Нобеля. Переможці оголошуються щороку в жовтні в Осло.

Кілька країн, зокрема Ізраїль, Пакистан і Камбоджа, вже номінували Трампа за посередництво в укладенні мирних угод або перемир'я з моменту його повернення на посаду в січні.

Звернемо увагу, що 15 серпня на Алясці пройде саміт між Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Американський президент заявив, що, на його думку, Путін прибуває на саміт з наміром "укласти угоду" про припинення війни в Україні.

Водночас він також передбачає, що його зустріч з очільником Кремля має 25% шансів на провал.

