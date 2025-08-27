ЗМІ: ЄС намагається прискорити скасування мит на промислові товари для США

Європейський Союз до кінця тижня спробує прискорити прийняття законодавства про скасування всіх мит на промислові товари з США, що є вимогою президента Дональда Трампа перед тим, як США знизять мита на експорт автомобілів з ЄС.

Про це пише Bloomberg із посиланням на слова обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як зазначає співрозмовник агентства, Європейська комісія надасть преференційні тарифні ставки на певні морепродукти та сільськогосподарські товари.

ЄС визнав, що торговельна угода, укладена з Трампом, вигідна для США, але ця угода необхідна для забезпечення стабільності та впевненості бізнесу.

Цей крок зроблено навіть попри те, що Трамп погрожував ввести мита та інші санкції проти країн, які оподатковують онлайн-послуги, не уточнюючи, на які країни він буде націлений і чи буде до цього залучений ЄС. Трамп давно критикує технологічні та антимонопольні правила ЄС щодо американських технологічних гігантів, включаючи Google від Alphabet Inc. та Apple Inc.

На автомобілі та автозапчастини з ЄС наразі поширюється мито у розмірі 27,5% на експорт до США. Незважаючи на те, що США і ЄС уклали торговельну угоду, згідно з якою американські мита на майже всі європейські товари знизяться до 15%, Трамп заявив, що це не стосуватиметься автомобілів, доки не буде запропоновано законодавство про скасування промислових та інших мит.

Якщо ЄС запропонує законодавство до кінця місяця, то 15-відсоткова митна ставка на європейські автомобілі буде застосована з 1 серпня.

Співрозмовники також стверджують, що Єврокомісія пропустить проведення оцінки впливу – звичайної процедури в таких ситуаціях – щодо пропозиції, щоб швидко просунутися вперед.

Зазначимо, ввечері 25 серпня Трамп заявив, що буде "протистояти країнам, які нападають на неймовірні американські технологічні компанії".

Після цього Європейський Союз різко відреагував на заяви про несправедливість його цифрових регуляторних норм.

Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа дала вказівку американським дипломатам у Європі розпочати лобістську кампанію проти Акта про цифрові послуги, щоб домогтися його зміни або скасування.

У липні Державний департамент США розкритикував Європу за свободу слова, заявляючи, що її регулювання соціальних мереж та інших онлайн-платформ є "орвелівською" цензурою.