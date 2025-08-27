СМИ: ЕС пытается ускорить отмену пошлин на промышленные товары для США

Европейский Союз до конца недели попытается ускорить принятие законодательства об отмене всех пошлин на промышленные товары из США, что является требованием президента Дональда Трампа перед тем, как США снизят пошлины на экспорт автомобилей из ЕС.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Как отмечает собеседник агентства, Европейская комиссия предоставит преференциальные тарифные ставки на определенные морепродукты и сельскохозяйственные товары.

ЕС признал, что торговое соглашение, заключенное с Трампом, выгодно для США, но это соглашение необходимо для обеспечения стабильности и уверенности бизнеса.

Этот шаг сделан даже несмотря на то, что Трамп угрожал ввести пошлины и другие санкции против стран, которые облагают налогом онлайн-услуги, не уточняя, на какие страны он будет нацелен и будет ли в это вовлечен ЕС. Трамп давно критикует технологические и антимонопольные правила ЕС в отношении американских технологических гигантов, включая Google от Alphabet Inc. и Apple Inc.

На автомобили и автозапчасти из ЕС сейчас распространяется пошлина в размере 27,5% на экспорт в США. Несмотря на то, что США и ЕС заключили торговое соглашение, согласно которому американские пошлины на почти все европейские товары снизятся до 15%, Трамп заявил, что это не будет касаться автомобилей, пока не будет предложено законодательство об отмене промышленных и других пошлин.

Если ЕС предложит законодательство до конца месяца, то 15-процентная таможенная ставка на европейские автомобили будет применена с 1 августа.

Собеседники также утверждают, что Еврокомиссия пропустит проведение оценки воздействия – обычной процедуры в таких ситуациях – по предложению, чтобы быстро продвинуться вперед.

Отметим, вечером 25 августа Трамп заявил, что будет "противостоять странам, которые нападают на невероятные американские технологические компании".

После этого Европейский Союз резко отреагировал на заявления о несправедливости его цифровых регуляторных норм.

Ранее стало известно, что администрация Трампа дала указание американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию против Акта о цифровых услугах, чтобы добиться его изменения или отмены.

В июле Государственный департамент США раскритиковал Европу за положение со свободой слова, заявляя, что ее регулирование социальных сетей и других онлайн-платформ является "оруэлловской" цензурой.