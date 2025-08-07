ЗМІ: Рубіо наказав дипломатам США запустити кампанію проти закону ЄС про цифрові послуги

Адміністрація президента США Дональда Трампа доручила американським дипломатам в Європі розпочати лобістську кампанію з метою створити опозицію Закону про цифрові послуги Європейського Союзу.

Про це свідчить внутрішній дипломатичний документ, з яким ознайомилося агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає агентство, у США вважають, що європейський закон про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA) обмежує свободу слова та накладає витрати на американські технологічні компанії.

У службовому документі Держдепу США, підписаному очільником відомства Марко Рубіо, йдеться, що ЄС проводить "необґрунтовані" обмеження свободи вираження думки, борючись з мовою ненависті та дезінформацією, а DSA ще більше посилює ці обмеження.

У документі під заголовком "Прохання вжити заходів" американським дипломатам у посольствах США в Європі було доручено регулярно взаємодіяти з урядами країн ЄС та органами, відповідальними за цифрові послуги, з метою донести занепокоєння США щодо DSA та фінансових витрат для американських технологічних компаній.

"Посольства повинні зосередити свої зусилля, щоб забезпечити підтримку уряду країни перебування та інших зацікавлених сторін для скасування та/або внесення змін до Закону про цифрові права або пов'язаних законів ЄС чи національних законів, що обмежують свободу вираження поглядів в інтернеті", – йдеться в документі.

Документ наводить американським дипломатам конкретні пропозиції щодо того, як можна змінити законодавство ЄС, а також аргументи, які допоможуть їм обґрунтувати свою позицію.

Як відомо, кілька американських гігантів соціальних мереж, зокрема Meta та X, зіштовхнулися з судовими позовами відповідно до DSA, який набрав чинності у 2022 році.

Варто зазначити, що нещодавно Державний департамент США розкритикував Європу за свободу слова, заявляючи, що її регулювання соціальних мереж та інших онлайн-платформ є "орвелівською" цензурою.