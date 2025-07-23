Держдеп США звинуватив ЄС у "орвелівській" цензурі через регулювання соцмереж

Державний департамент США розкритикував Європу за свободу слова, заявляючи, що її регулювання соціальних мереж та інших онлайн-платформ є "орвелівською" цензурою.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Державний департамент 22 липня ввечері, не наводячи конкретних прикладів, заявив, що тисячі людей засуджують за критику власних урядів, повторивши зауваження віцепрезидента США Джей Ді Венса, зроблені раніше цього року.

"Ця орвелівська заява не обдурить Сполучені Штати. Цензура – це не свобода", – заявили там.

Також, як зазначається, Держдеп США пов'язав це твердження з Законом про цифрові послуги (DSA), правилами ЄС щодо технологій та соціальних мереж, заявивши: "DSA захищає лише європейських лідерів від їхнього власного народу".

Варто зазначити, що кілька американських гігантів соціальних мереж, зокрема Meta та X, зіштовхнулися з судовими позовами відповідно до DSA, який набрав чинності у 2022 році.

Також нещодавно писали, що Apple готується оскаржити рішення Єврокомісії щодо накладення штрафу, звинувачуючи орган Євросоюзу в ігноруванні зусиль компанії щодо дотримання законодавства та в ухваленні рішення про накладення великого штрафу ще до офіційного висновку.

У червні стало відомо, що Google може програти спробу скасувати рекордний антимонопольний штраф ЄС у розмірі 4,1 млрд євро, пов’язаний з мобільною операційною системою Android.