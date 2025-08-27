Суд в Грузии заморозил счета нескольких неправительственных организаций "за финансирование протестов"

Тбилисский городской суд арестовал банковские счета семи грузинских неправительственных организаций, в частности, "за финансирование протестов".

Об этом сообщает NewsGeorgia, пишет "Европейская правда".

Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в рамках расследования "фактов саботажа, содействия в враждебной деятельности иностранной организации и организации, находящейся под иностранным контролем, а также мобилизации средств для деятельности, направленной против конституционного строя и основ национальной безопасности Грузии".

Прокуратура утверждает, что за счет НПО осуществлялось оснащение участников протестов "спецсредствами", в списке указаны противогазы, защитные очки, маски, перцовые баллончики.

Также прокуратура заявляет, что лидеры организаций якобы открыто призывали к "неповиновению и сопротивлению", а их организационная и финансовая деятельность "была полностью направлена на финансовую защиту лиц, причастных к насильственным действиям, и членов их семей".

Следствие считает, что деятельность НПО выходила за рамки уставных целей и "значительная часть полученных средств направлялась на финансирование незаконной деятельности".

Согласно заявлению прокуратуры, банковские счета организаций заморожены, "чтобы ограничить дальнейшее нецелевое использование средств".

Среди организаций, у которых суд арестовал банковские счета: Civil Society Foundation; ISFED (Международное общество за справедливые выборы и демократию); Institute for Development of Freedom of Information; Democracy Defenders; Georgian Democracy Initiative; Sapari; Центр социальной справедливости.

Отметим, в июне в Грузии арестовали лидера оппозиционной коалиции "За перемены" Нику Гварамию.

В конце этого же месяца суд признал виновным в невыполнении требования временной следственной комиссии парламента одного из лидеров грузинской "Коалиции за перемены" – Нику Мелию. В результате его приговорили к восьми месяцам за решеткой.

А в начале июля в Грузии задержали основателя и владельца ряда крупных компаний, в частности Silk Road Group, Silknet и Euronews Georgia – Георгия Рамишвили.

Компании Silknet и Silk Road Group 30 ноября 2024 года – через два дня после начала антиправительственных протестов – выступили в поддержку стремления Грузии вступить в Европейский Союз.