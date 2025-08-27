Більшість німців вважає, що Україна може поступитися територіями заради миру

У Німеччині понад половина населення вважає, що Україна повинна відмовитися від окупованих Росією територій, щоб сприяти укладенню мирної угоди.

Про це пише Welt із посиланням на дані опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Forsa, пише "Європейська правда".

На запитання чи повинна Україна "бути готова віддати окуповані території Росії, якщо це необхідно для укладення мирної угоди" – 52% респондентів відповіли, що так, це слід розглянути.

Серед прихильників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") 72% респондентів відповіли ствердно, тоді як лише 43% прихильників консерваторів і 48% соціал-демократів погодилися з цим.

Опитування проводилося з 18 по 19 серпня, у ньому взяли участь 1002 респонденти.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що потенційне розміщення військ європейських країн-членів НАТО в Україні не стане "проблемою" для російського лідера Владіміра Путіна.

Трамп водночас пообіцяв, що як президент не санкціонує відправку американських військ до України.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв опісля заявив, що Москва виступає проти присутності військ держав НАТО в Україні.