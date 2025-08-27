В Германии более половины населения считает, что Украина должна отказаться от оккупированных Россией территорий, чтобы способствовать заключению мирного соглашения.

Об этом пишет Welt со ссылкой на данные опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Forsa, пишет "Европейская правда".

На вопрос, должна ли Украина "быть готова отдать оккупированные территории России, если это необходимо для заключения мирного соглашения" – 52% респондентов ответили, что да, это следует рассмотреть.

Среди сторонников ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдН") 72% респондентов ответили утвердительно, тогда как только 43% сторонников консерваторов и 48% социал-демократов согласились с этим.

Опрос проводился с 18 по 19 августа, в нем приняли участие 1002 респондента.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное размещение войск европейских стран-членов НАТО в Украине не станет "проблемой" для российского лидера Владимира Путина.

Трамп в то же время пообещал, что как президент не санкционирует отправку американских войск в Украину.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после этого заявил, что Москва выступает против присутствия войск государств НАТО в Украине.