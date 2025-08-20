У Росії заявили, що проти військ НАТО в Україні, хоча Трамп думає інакше

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв заявив, що Москва виступає проти присутності військ держав НАТО в Україні.

Про це він написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

На початку свого твіта Медведєв звертається до такого собі "безмозкого галльського півня" (можна припустити, що йдеться про президента Франції Емманюеля Макрона), який підтримує ідею відправлення військ в Україну.

"Було чітко заявлено: НІЯКИХ військ НАТО як миротворців. Росія не прийме таких "гарантій безпеки". Але охриплий, жалюгідний птах продовжує кукурікати, щоб довести, що він король курника", – додав він.

Ще напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що потенційне розміщення військ європейських країн-членів НАТО в Україні не стане "проблемою" для російського лідера Владіміра Путіна.

Трамп водночас пообіцяв, що як президент не санкціонує відправку американських військ до України.