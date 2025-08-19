Трамп вважає, що війська країн НАТО в Україні не стануть "проблемою" для Путіна

Президент США Дональд Трамп вважає, що потенційне розміщення військ європейських країн-членів НАТО в Україні не стане "проблемою" для російського лідера Владіміра Путіна.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Ведучий звернув увагу президента США на те, що Росія виступає категорично проти членства України в НАТО, й запитав, як у такому разі бути з намірами європейських країн Альянсу розмістити війська в Україні у рамках потенційних гарантій безпеки.

Трамп відповів, що членство України в НАТО є категорично неприйнятним для Росії.

"Росія казала, що не хоче так званих супротивників чи ворогів, давайте вживати цей термін, не хоче їх на своєму кордоні, і вони мали рацію, вони були праві", – сказав Трамп, додавши, що "всі знали", що РФ ніколи не погодиться на членство України в НАТО.

У цьому зв’язку президент США заявив, що Україна не стане членом НАТО, але натомість він вважає за можливе отримати згоду РФ на розміщення військ держав Альянсу на українській території.

"Вони (Україна. – Ред.) не стануть членами НАТО, але ми маємо європейські країни, які візьмуть на себе основний тягар, і деякі з них, Франція та Німеччина, Велика Британія, вони хочуть мати війська на місцях. Чесно кажучи, я не думаю, що це буде проблемою", – сказав Трамп.

Він пояснив це тим, що, на його думку, "Путін втомився від цього", "всі втомилися від цього".

"Але ніколи не можна знати (напевне). Ми дізнаємося від президента Путіна в найближчі кілька тижнів, це я вам можу сказати. І ми побачимо", – сказав американський президент.

Трамп також сказав, що він як президент не санкціонує відправку американських військ до України.

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.

Державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.