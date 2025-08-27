Мелоні розповіла про заслугу Італії у переговорах про гарантії безпеки України

Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні заявила, що Італія допомогла Заходу окреслити форми планів щодо потенційного надання Україні гарантій безпеки.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Виступаючи на зустрічі в Ріміні, Мелоні сказала, що після трьох років глухого кута нарешті було досягнуто дипломатичного прориву.

Вона відзначила президента США Дональда Трампа, "героїчний опір" України та зусилля ЄС та Італії щодо створення цієї можливості.

Італійська прем’єрка зазначила, що будь-яке врегулювання має ґрунтуватися на "надійних гарантіях безпеки для Києва", а також додала, що пропозиція Італії щодо подібних статті 5 НАТО гарантій наразі перебуває на розгляді.

"Ми маємо пишатися цим", – заявила Мелоні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Італія просуває гарантії безпеки для України у форматі "полегшеного НАТО".

Нещодавно Трамп висловив схожу ідею під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Для Мелоні перехід Вашингтона до такого варіанту гарантій є доказом того, що бачення Італії впливає на підхід Заходу.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.