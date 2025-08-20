ЗМІ: Італія просуває гарантії безпеки для України у форматі "полегшеного НАТО"
Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала європейським лідерам план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який має на меті імітувати зобовʼязання в межах НАТО.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Bloomberg.
За словами джерел Bloomberg, план Мелоні передбачає гарантії колективної безпеки для України, але не передбачає її членства в Альянсі – що у матеріалі називається "полегшеним НАТО" (NATO-light).
Він зобов'яже країни, які підписали двосторонні угоди з Україною, швидко узгодити відповідь у разі нападу на неї, пояснили співрозмовники агентства.
Така відповідь може передбачати надання Києву швидкої та тривалої оборонної підтримки, економічної допомоги, зміцнення українських Збройних Сил, а також запровадження санкцій проти Росії.
Італійська премʼєрка ще навесні першою запропонувала надати Україні гарантії безпеки, співмірні зі статтею 5 Північноатлантичного договору про колективну самооборону.
Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.
Як повідомлялося, глава британських збройних сил повідомить своїм американським колегам, що Велика Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення з Росією.
Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.