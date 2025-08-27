Мелони рассказала о заслуге Италии в переговорах о гарантиях безопасности Украины

Итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Италия помогла Западу определить формы планов по потенциальному предоставлению Украине гарантий безопасности.

Об этом сообщает Euractiv, информирует "Европейская правда".

Выступая на встрече в Римини, Мелони сказала, что после трех лет тупика наконец был достигнут дипломатический прорыв.

Она отметила президента США Дональда Трампа, "героическое сопротивление" Украины и усилия ЕС и Италии по созданию этой возможности.

Итальянский премьер отметила, что любое урегулирование должно основываться на "надежных гарантиях безопасности для Киева", а также добавила, что предложение Италии относительно подобных статье 5 НАТО гарантий сейчас находится на рассмотрении.

"Мы должны гордиться этим", – заявила Мелони.

Ранее СМИ сообщали, что Италия продвигает гарантии безопасности для Украины в формате "облегченного НАТО".

Недавно Трамп высказал похожую идею во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Для Мелони переход Вашингтона к такому варианту гарантий является доказательством того, что видение Италии влияет на подход Запада.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.