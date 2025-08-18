Радник Науседи: Литва направить в Україну стільки миротворців, скільки відправляла в Афганістан

Радник президента Литви Дайніус Жікевічус заявив, що його країна у рамках миротворчої місії направить до України таку ж кількість військ, яку раніше направила до миротворчої місії НАТО в Афганістані.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Жікевічус заявив, що Литва прийняла рішення про відправку військ в Україну, якщо буде досягнуто перемир'я.

"Литва прийняла рішення (про відправку військ. – Ред.), конкретні цифри обговорюються, я їх не розголошуватиму, але, ймовірно, слід уявити собі наш внесок в Афганістані, який був, ми рухатимемося в подібному напрямку", – заявив він.

Зазвичай Литва відправляла до Афганістану кілька сотень солдатів для участі в миротворчих місіях.

За словами Жікевічуса, ці сили також братимуть участь у підготовці українських військових.

"Говорячи про Україну і надійні гарантії безпеки, ми повинні враховувати, як ми будемо забезпечувати безпеку в повітрі, на суші і на морі", – додав він.

Радник президента висловив ці коментарі після недільної відеоконференції "коаліції рішучих", в якій також взяв участь президент країни Гітанас Науседа.

Нещодавно міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що уряд його країни "готовий відправити британські війська" в Україну, якщо буде досягнуто перемир'я.

А президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністра Великої Британії Кір Стармер, які в неділю, 17 серпня, спільно головували на віртуальній зустрічі групи лідерів коаліції "коаліції рішучих", опублікували заяву, в якій наголосили, що країни коаліції будуть готові розгорнути багатонаціональні сили безпеки в Україні після припинення бойових дій.

18 серпня Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом після того, як той провів саміт з очільником Кремля Владіміром Путіним. Вони зустрінуться близько 20:15 за київським часом.

Разом з українським лідером до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.

У зустрічі в Вашингтоні візьмуть участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.