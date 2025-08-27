Будущая премьер Литвы ответила, что думает об отправке войск в Украину

Будущая премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что пока не имеет четкой позиции по поводу отправки литовских военных в миротворческую миссию в Украину.

Заявление Ругинене приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Будущая премьер рассказала, что пока не обсуждала тему отправки войск в Украину с министром обороны Довиле Шакалиене.

"Признаюсь, у меня нет такой, ну, однозначной позиции, чтобы я сказала: „да, да, да, я это очень поддерживаю", – сказала она.

Ругинене добавила, что хочет более подробно обсудить этот вопрос с Министерством обороны.

"Потому что может быть так, что я просто не знаю каких-то фактов или аргументов, поскольку пока не имела возможности присоединиться к процессу", – добавила она.

Недавно советник президента Литвы Дайнюс Жикевичюс заявил, что его страна в рамках миротворческой миссии направит в Украину такое же количество войск, которое ранее направила в миротворческую миссию НАТО в Афганистане.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.