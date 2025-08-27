Тимчасовому уряду Нідерландів загрожує вотум недовіри

Нідерландському уряду на чолі з Діком Схоофом, який працює як тимчасовий через розвал у червні чотирипартійної коаліції, загрожує вотум недовіри в парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg,

Вотум недовіри уряду ініціював під час засідання парламенту Нідерландів у середу Стефан ван Баарле – голова партії DENK, яка захищає права меншин і має три мандати.

Ван Баарле пояснив рішення тим, що уряд "ігнорує геноцид" у секторі Гази та відмовився підтримати жорсткіші заходи проти Ізраїлю.

Голова уряду Нідерландів своєю чергою попросив законодавців підтримати його та пообіцяв тісніше співпрацювати з парламентом.

"Ми добре усвідомлюємо, що нам потрібна підтримка парламенту, якщо ми хочемо досягти результатів у найближчий період. Після останнього розриву коаліції переможців немає", – додав Схооф.

Оскільки уряд Схоофа вже перебуває у статусі виконувача обовʼязків, чіткої процедури на випадок ухвалення вотуму недовіри немає. Ситуацію обговорюватимуть у парламенті Нідерландів до кінця доби.

Минулого тижня з коаліції Нідерландів вийшла партія "Новий соціальний договір", а всі її виконувачі обовʼязків міністрів склали повноваження, ще більше послабивши тимчасовий уряд.

Нагадаємо, увесь уряд Нідерландів зараз перебуває у статусі виконувачів обовʼязків після того, як на початку червня з нього вийшла ультраправа Партія свободи через незгоду з міграційною політикою.

Дострокові парламентські вибори у Нідерландах відбудуться 29 жовтня.