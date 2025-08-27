Временному правительству Нидерландов грозит вотум недоверия

Нидерландскому правительству во главе с Диком Схоофом, который работает в качестве временного из-за распада в июне четырехпартийной коалиции, грозит вотум недоверия в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg,

Вотум недоверия правительству инициировал во время заседания парламента Нидерландов в среду Стефан ван Баарле – председатель партии DENK, которая защищает права меньшинств и имеет три мандата.

Ван Баарле объяснил решение тем, что правительство "игнорирует геноцид" в секторе Газа и отказалось поддержать более жесткие меры против Израиля.

Глава правительства Нидерландов, в свою очередь, попросил законодателей поддержать его и пообещал теснее сотрудничать с парламентом.

"Мы хорошо понимаем, что нам нужна поддержка парламента, если мы хотим достичь результатов в ближайший период. После последнего разрыва коалиции победителей нет", – добавил Схооф.

Поскольку правительство Схоофа уже находится в статусе исполняющего обязанности, четкой процедуры на случай принятия вотума недоверия нет. Ситуацию будут обсуждать в парламенте Нидерландов до конца суток.

На прошлой неделе из коалиции Нидерландов вышла партия "Новый социальный договор", а все ее исполняющие обязанности министров сложили полномочия, еще больше ослабив временное правительство.

Напомним, все правительство Нидерландов сейчас находится в статусе исполняющих обязанности после того, как в начале июня из него вышла ультраправая Партия свободы из-за несогласия с миграционной политикой.

Досрочные парламентские выборы в Нидерландах состоятся 29 октября.