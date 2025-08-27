Тимчасовий уряд Нідерландів пережив спробу вотуму недовіри

Тимчасовий уряд Нідерландів на чолі з Діком Схоофом у середу пережив спробу оголосити йому недовіру на тлі втрати коаліцією більшості та наближення дострокових виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Пропозицію нідерландського депутата Стефана ван Баарле висловити недовіру уряду Схоофа підтримали лише шість із 150 членів Палати представників.

Голосування привернуло увагу, оскільки кабінет міністрів Нідерландів уже перебуває у статусі виконувачів обовʼязків після розпаду чотирипартійної коаліції у червні.

Минулого тижня коаліція зазнала ще одного удару, коли з неї вийшла партія "Новий суспільний договір" через незгоду з недостатньо жорсткою політикою щодо Ізраїлю.

Дострокові парламентські вибори у Нідерландах відбудуться 29 жовтня.