Временное правительство Нидерландов пережило попытку вотума недоверия

Временное правительство Нидерландов во главе с Диком Схоофом в среду пережило попытку объявить ему недоверие на фоне потери коалицией большинства и приближения досрочных выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Предложение нидерландского депутата Стефана ван Баарле выразить недоверие правительству Схоофа поддержали только шесть из 150 членов Палаты представителей.

Голосование привлекло внимание, поскольку кабинет министров Нидерландов уже находится в статусе исполняющих обязанности после распада четырехпартийной коалиции в июне.

На прошлой неделе коалиция понесла еще один удар, когда из нее вышла партия "Новый общественный договор" из-за несогласия с недостаточно жесткой политикой в отношении Израиля.

Досрочные парламентские выборы в Нидерландах состоятся 29 октября.