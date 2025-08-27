ЗМІ: у Німеччині вважають, що встановили всіх причетних до вибухів на "Північних потоках"

Німецькі правоохоронці вважають, що встановили особи всіх учасників "диверсійної групи", відповідальної за вибухи на російських газогонах "Північний потік".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільному розслідуванні німецьких видань ARD, Süddeutsche Zeitung та Zeit.

У розслідуванні йдеться, що попередньо Німеччина ідентифікувала сімох людей, які здійснили підриви "Північних потоків" у 2022 році, усі – громадяни України.

Один із них – Сергій Кузнєцов, затриманий в Італії минулого тижня. Німецьке слідство вважає його координатором "диверсійної групи". Окрім нього, підозрюють чотирьох водолазів, експерта-вибухотехніка і шкіпера, який керував судном "Андромеда", за допомогою якого вдалось дістатись "Північних потоків".

Сьомий підозрюваний – український військовослужбовець Всеволод К., який проходив навчання в Німеччині – за деякими даними, загинув на фронті в Україні, стверджується в розслідуванні.

Деталей щодо підозрюваних ЗМІ розкривають небагато. Приміром, серед підозрюваних водолазів нібито є українка з приватної водолазної школи в Києві, а моряка, начебто родом з Одеси, видали відбитки пальців, які він здавав під час однієї з попередніх поїздок у Нідерланди і які знайшли на "Андромеді".

Також у розслідуванні стверджується, що німецьке слідство виявило деякі ознаки звʼязку підозрюваних у вибухах на "Північних потоках" з "українськими спецслужбами або військовими". Це, серед іншого, наявність фальшивих українських паспортів у підозрюваних (у Кузнєцова їх начебто два).

Але слідство не довело, чи були вибухи санкціоновані українською владою, ідеться в матеріалі.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року після вибухів біля данського острова Борнгольм у Балтійському морі було виявлено загалом чотири витоки на двох трубопроводах.

Політики та ЗМІ спочатку припустили, що за вибухами стоять російські зловмисники. Зрештою, слідчі Федеральної поліції та Федеральної прокуратури Німеччини виявили зв'язок з Україною.

У 2024 році федеральний прокурор Єнс Роммель отримав ордер на попередній арешт одного з підозрюваних водолазів – громадянина України. Однак підозрюваний покинув свій будинок у Польщі до того, як його вдалося заарештувати.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.