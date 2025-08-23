Німецькі ЗМІ: затриманий в Італії українець міг координувати підрив "Північних потоків"

Німецьке слідство вважає українця Сергія Кузнєцова, затриманого в Італії за підозрою в причетності до вибухів на "Північних потоках", нібито керівником диверсійної операції проти газогонів.

Про це в суботу повідомили німецькі видання ARD, Süddeutsche Zeitung та Zeit, пише "Європейська правда".

Італійська поліція заарештувала українця Сергія Кузнєцова в середу ввечері в районі Ріміні на підставі європейського ордера на арешт за запитом Федеральної прокуратури Німеччини. ЗМІ повідомляли, що він перебував в Італії на відпочинку.

В ордері на арешт Кузнєцова, який цитують німецькі ЗМІ, слідство припускає, що чоловік взяв на себе завдання керувати операцією проти "Північних потоків" та диверсійною групою під час операції.

Українець нібито входив до екіпажу вітрильної яхти "Андромеда", яка начебито використовувалася для диверсій на газопроводах, ідеться в матеріалі.

В ордері зазначається, що підозрювані встановили щонайменше чотири вибухові пристрої вагою від 14 до 27 кілограмів кожен на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" на глибині 70-80 метрів.

"Вибухівка, як стверджується, була сумішшю гексогену (RDX) і октогену (HMX), а бомби, як стверджується, були оснащені детонаторами з годинниковим механізмом", – пише ARD.

За даними слідчих Федерального відомства кримінальної поліції та Федеральної поліції Німеччини, Кузнєцов нібито зійшов з "Андромеди" на суходіл 22 вересня, де його підібрав водій і відвіз назад в Україну.

В ордері на арешт Кузнєцова називають співучасником злочину і звинувачують в "антиконституційному саботажі", "умисному спричиненні вибуху вибухових речовин" і "руйнуванні будівель". Українцю може загрожувати до 15 років позбавлення волі в Німеччині.

Сам він заперечив обвинувачення, заявивши, що на момент підриву перебував в Україні.

На слуханнях у суді Болоньї 3 вересня буде ухвалене рішення щодо його можливої видачі Німеччині.