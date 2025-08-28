У Польщі запустили "необхідні процедури" через масовану атаку РФ на Україну

У ніч проти 28 серпня у зв’язку з повітряними ударами Росії по Україні у Польщі заявили, що запустили "всі необхідні процедури" для захисту свого повітряного простору.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

У командуванні пояснили, що з метою забезпечення безпеки польського повітряного простору було запущено "усі необхідні процедури".

"Почалися операції польських та союзних повітряних суден, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності", – сказано у повідомленні.

Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, "особливо в районах, прилеглих до зони небезпеки", заявили у командуванні.

Внаслідок нічної масованої атаки РФ по Україні 29 населених пунктів у Вінницькій області залишились без електропостачання.

У Києві загинули щонайменше 4 людей, вранці 28 серпня тривають пошуки тих, хто під завалами.