В Польше запустили "необходимые процедуры" из-за массированной атаки РФ на Украину

В ночь на 28 августа в связи с воздушными ударами России по Украине в Польше заявили, что запустили "все необходимые процедуры" для защиты своего воздушного пространства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

В командовании пояснили, что с целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены "все необходимые процедуры".

"Начались операции польских и союзных воздушных судов, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния высшей готовности", – говорится в сообщении.

Эти действия носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и граждан, "особенно в районах, прилегающих к зоне опасности", заявили в командовании.

В результате ночной массированной атаки РФ по Украине 29 населенных пунктов в Винницкой области остались без электроснабжения.

В Киеве погибли по меньшей мере 4 человека, утром 28 августа продолжаются поиски тех, кто находится под завалами.