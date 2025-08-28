Данія вибачилася за примусовий контроль народжуваності в Гренландії

У середу Данія публічно вибачилася перед гренландськими жінками, які стали жертвами тривалої кампанії з примусового контролю народжуваності, в рамках зусиль Копенгагена з відновлення відносин з островом і відбиття інтересу США до його захоплення.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Кампанія з контролю народжуваності привернула увагу у 2022 році, коли з’ясувалося, що тисячам жінок і дівчат віком від 13 років між 1966 і 1991 роками – до того, як Гренландія отримала повноваження у сфері охорони здоров’я – встановлювали внутрішньоматкові спіралі без їхнього відома чи згоди.

"Ми не можемо змінити того, що сталося. Але ми можемо взяти відповідальність. Тому від імені Данії я хочу сказати: вибачте", – заявила прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен.

Ця справа – одна з кількох, що останніми роками стали відомими й стосуються звинувачень у неправомірних діях данської влади проти мешканців Гренландії, яка нині є напівавтономною територією Данії.

Данія публічно вибачилася у 2022 році перед жертвами експерименту 1950-х років, у межах якого дітей з Гренландії відправляли до Данії.

Минулого року група жінок з Гренландії, яким нині 70–80 років, подала до суду з вимогою компенсації від Данії за примусову кампанію із застосування контрацепції.

Однак компенсацію досі не виплачено: влада Данії посилається на затяжне розслідування, яке має встановити масштаби кампанії та процес ухвалення рішень. Результати очікуються наступного місяця.

Окремо в середу Данія викликала головного дипломата США в Копенгагені через повідомлення данської розвідки, що громадяни США проводили таємні операції впливу у Гренландії.