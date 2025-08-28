Дания извинилась за принудительный контроль рождаемости в Гренландии

В среду Дания публично извинилась перед гренландскими женщинами, которые стали жертвами длительной кампании по принудительному контролю рождаемости, в рамках усилий Копенгагена по восстановлению отношений с островом и отражению интереса США к его захвату.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Кампания по контролю рождаемости привлекла внимание в 2022 году, когда выяснилось, что тысячам женщин и девушек в возрасте от 13 лет между 1966 и 1991 годами – до того, как Гренландия получила полномочия в сфере здравоохранения – устанавливали внутриматочные спирали без их ведома или согласия.

"Мы не можем изменить то, что произошло. Но мы можем взять на себя ответственность. Поэтому от имени Дании я хочу сказать: простите", – заявила премьер-министр Метте Фредериксен.

Это дело – одно из нескольких, которые в последние годы стали известны и касаются обвинений в неправомерных действиях датских властей против жителей Гренландии, которая в настоящее время является полуавтономной территорией Дании.

Дания публично извинилась в 2022 году перед жертвами эксперимента 1950-х годов, в рамках которого детей из Гренландии отправляли в Данию.

В прошлом году группа женщин из Гренландии, которым сейчас 70–80 лет, подала в суд с требованием компенсации от Дании за принудительную кампанию по применению контрацепции.

Однако компенсация до сих пор не выплачена: власти Дании ссылаются на затяжное расследование, которое должно установить масштабы кампании и процесс принятия решений. Результаты ожидаются в следующем месяце.

Отдельно в среду Дания вызвала главного дипломата США в Копенгагене из-за сообщения датской разведки, что граждане США проводили тайные операции влияния в Гренландии.