Безпека Німеччини пов'язана з безпекою країн Балтії – МЗС

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив у четвер, 28 серпня, що безпека країн Балтії та Німеччини є нерозривною, пообіцявши тіснішу співпрацю для протидії "поєднанню традиційних і нетрадиційних атак Росії".

Про це він сказав перед своєю поїздкою до Таллінна, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Вадефуль згадав про зростаючі загрози в Балтійському морі, вказавши на "тіньовий флот" Росії, а також на випадки порізаних кабелів, зміщених буїв і порушених GPS-сигналів.

"Безпека країн Балтії є також нашою безпекою в Німеччині", – наголосив він.

За словами Вадефуля, у Балтійському морі спостерігається "повний набір інструментів гібридної агресії Росії". Він зазначив, що Естонія та інші балтійські країни заздалегідь попередили про ризики.

"Сьогодні ми в ЄС і НАТО користуємося їхньою далекоглядністю та досвідом – і ми хочемо ще більше поглибити цю співпрацю", – наголосив німецький дипломат.

Також він зазначив, що безпека буде важливою темою переговорів з Данією.

"Необхідність кращого захисту критичної інфраструктури в Балтійському та Північному морях є пріоритетом, який Данія також просуває в рамках свого головування в Раді ЄС. Усі ми в Європі користуємося чистими пляжами та безпечними торговими шляхами, а також надійними лініями електропередачі та передачі даних", – підсумував глава німецького МЗС.

Напруженість у Балтійському морі посилилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Минулого року зазнали пошкоджень кілька підводних кабелів у Балтійському морі, в чому держави регіону побачили російську загрозу.

У червні Данія розгорнула два безпілотні надводні апарати американської компанії Saildrone, аби посилити спостереження в Балтійському та Північному морях.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Російська війна йде під воду: що стоїть за серією диверсій проти кабелів у Балтійському морі.