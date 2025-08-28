Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил в четверг, 28 августа, что безопасность стран Балтии и Германии неразрывны, пообещав более тесное сотрудничество для противодействия "сочетанию традиционных и нетрадиционных атак России".

Об этом он сказал перед своей поездкой в Таллинн, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Вадефуль упомянул о растущих угрозах в Балтийском море, указав на "теневой флот" России, а также на случаи порезанных кабелей, смещенных буев и нарушенных GPS-сигналов.

"Безопасность стран Балтии является также нашей безопасностью в Германии", – подчеркнул он.

По словам Вадефуля, в Балтийском море наблюдается "полный набор инструментов гибридной агрессии России". Он отметил, что Эстония и другие балтийские страны заранее предупредили о рисках.

"Сегодня мы в ЕС и НАТО пользуемся их дальновидностью и опытом – и мы хотим еще больше углубить это сотрудничество", – подчеркнул немецкий дипломат.

Также он отметил, что безопасность будет важной темой переговоров с Данией.

"Необходимость лучшей защиты критической инфраструктуры в Балтийском и Северном морях является приоритетом, который Дания также продвигает в рамках своего председательства в Совете ЕС. Все мы в Европе пользуемся чистыми пляжами и безопасными торговыми путями, а также надежными линиями электропередачи и передачи данных", – подытожил глава немецкого МИД.

Напряженность в Балтийском море усилилась после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В прошлом году были повреждены несколько подводных кабелей в Балтийском море, в чем государства региона увидели российскую угрозу.

В июне Дания развернула два беспилотных надводных аппарата американской компании Saildrone, чтобы усилить наблюдение в Балтийском и Северном морях.

