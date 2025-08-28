Віцепрезидент США вважає сутичку із Зеленським у Білому домі "корисною"

Американський віцепрезидент Джей Ді Венс вважає, що його сутичка в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським у лютому була "корисною" і допомогла вивести на перший план розбіжності між Вашингтоном і Києвом.

Його слова цитує Politico, пише "Європейська правда".

Венс висловив жаль щодо напруженої зустрічі в лютому, яка шокувала Європу.

"Послухайте, іноді люди не погоджуються. Чи хотів би я, щоб ми публічно посварилися в Овальному кабінеті? Не обов'язково", – сказав він.

Водночас Венс вважає, що ця ситуація "прояснила деякі реальні питання розбіжностей" між США і Україною.

"Чи вважаю я, що це насправді прояснило деякі реальні питання розбіжностей між стороною США і стороною України? Так, і я думаю, що це було корисно для американського народу", – наголосив віцепрезидент США.

Також він зазначив, що його розчарування під час сутички в Овальному кабінеті було не стільки відображенням його почуттів щодо Зеленського, скільки щодо адміністрації колишнього президента США Джо Байдена, яка, за його словами, надала Україні мільярди доларів допомоги "без будь-якої реальної мети, без будь-якої реальної дипломатії".

"Це завжди розчаровувало мене набагато більше, ніж те, що Зеленський просив допомоги у Вашингтоні. Річ у тім, що адміністрація Байдена не мала плану, як закінчити війну", – сказав він.

Також Венс наголосив, що адміністрація Трампа зараз "досить узгоджена з президентом Зеленським" щодо роботи над мирною угодою.

"Попри деякі розбіжності, ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія завоювала всю країну", – додав представник адміністрації Трампа.

Нагадаємо: 28 лютого Зеленський достроково залишив Білий дім після сварки з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Тоді суперечка почалася з того, що Джей Ді Венс запропонував дати шанс дипломатії Трампа врегулювати війну. На це Зеленський дав розлогу відповідь, що дипломатія з Росією з 2014 року не спрацювала.

Президент України після скандальної розмови пояснив свої позиції, наголосивши, зокрема, що не може погоджуватися на небезпечні для України умови перемир’я з Росією. Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Перший раунд, невдалий для Трампа. Що змінили для України переговори лідерів Росії та США.

18 серпня Зеленський відвідував Вашингтона для зустрічі з Трампом після того, як той провів саміт із очільником Кремля Владіміром Путіним.

Трамп під час спілкування зі ЗМІ в Овальному кабінеті разом з Зеленським сказав, що йому сподобався обраний для зустрічі одяг президента України.

Читайте також: Переконати Трампа, змусити Путіна. Що почув Зеленський у Білому домі та чого чекати далі.