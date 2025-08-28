Вице-президент США считает перепалку с Зеленским в Белом доме "полезной"

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс считает, что его перепалка в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским в феврале была "полезной" и помогла вывести на первый план разногласия между Вашингтоном и Киевом.

Его слова цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Вэнс выразил сожаление по поводу напряженной встречи в феврале, которая шокировала Европу.

"Послушайте, иногда люди не соглашаются. Хотел бы я, чтобы мы публично поссорились в Овальном кабинете? Не обязательно", – сказал он.

В то же время Вэнс считает, что эта ситуация "прояснила некоторые реальные вопросы разногласий" между США и Украиной.

"Считаю ли я, что это на самом деле прояснило некоторые реальные вопросы разногласий между стороной США и стороной Украины? Да, и я думаю, что это было полезно для американского народа", – подчеркнул вице-президент США.

Также он отметил, что его разочарование во время перепалки в Овальном кабинете было не столько отражением его чувств в отношении Зеленского, сколько в отношении администрации бывшего президента США Джо Байдена, которая, по его словам, предоставила Украине миллиарды долларов помощи "без какой-либо реальной цели, без какой-либо реальной дипломатии".

"Это всегда разочаровывало меня гораздо больше, чем то, что Зеленский просил помощи у Вашингтона. Дело в том, что администрация Байдена не имела плана, как закончить войну", – сказал он.

Также Вэнс отметил, что администрация Трампа сейчас "достаточно согласована с президентом Зеленским" по работе над мирным соглашением.

"Несмотря на некоторые разногласия, мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия завоевала всю страну", – добавил представитель администрации Трампа.

Напомним: 28 февраля Зеленский досрочно покинул Белый дом после ссоры с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Тогда спор начался с того, что Джей Ди Вэнс предложил дать шанс дипломатии Трампа урегулировать войну. На это Зеленский дал пространный ответ, что дипломатия с Россией с 2014 года не сработала.

Президент Украины после скандального разговора объяснил свои позиции, подчеркнув, в частности, что не может соглашаться на опасные для Украины условия перемирия с Россией. Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Первый раунд, неудачный для Трампа. Что изменили для Украины переговоры лидеров России и США.

18 августа Зеленский посещал Вашингтон для встречи с Трампом после того, как тот провел саммит с главой Кремля Владимиром Путиным.

Трамп во время общения со СМИ в Овальном кабинете вместе с Зеленским сказал, что ему понравилась выбранная для встречи одежда президента Украины.

Читайте также: Убедить Трампа, заставить Путина. Что услышал Зеленский в Белом доме и чего ждать дальше.