Вице-президент США считает перепалку с Зеленским в Белом доме "полезной"
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс считает, что его перепалка в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским в феврале была "полезной" и помогла вывести на первый план разногласия между Вашингтоном и Киевом.
Его слова цитирует Politico, пишет "Европейская правда".
Вэнс выразил сожаление по поводу напряженной встречи в феврале, которая шокировала Европу.
"Послушайте, иногда люди не соглашаются. Хотел бы я, чтобы мы публично поссорились в Овальном кабинете? Не обязательно", – сказал он.
В то же время Вэнс считает, что эта ситуация "прояснила некоторые реальные вопросы разногласий" между США и Украиной.
"Считаю ли я, что это на самом деле прояснило некоторые реальные вопросы разногласий между стороной США и стороной Украины? Да, и я думаю, что это было полезно для американского народа", – подчеркнул вице-президент США.
Также он отметил, что его разочарование во время перепалки в Овальном кабинете было не столько отражением его чувств в отношении Зеленского, сколько в отношении администрации бывшего президента США Джо Байдена, которая, по его словам, предоставила Украине миллиарды долларов помощи "без какой-либо реальной цели, без какой-либо реальной дипломатии".
"Это всегда разочаровывало меня гораздо больше, чем то, что Зеленский просил помощи у Вашингтона. Дело в том, что администрация Байдена не имела плана, как закончить войну", – сказал он.
Также Вэнс отметил, что администрация Трампа сейчас "достаточно согласована с президентом Зеленским" по работе над мирным соглашением.
"Несмотря на некоторые разногласия, мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия завоевала всю страну", – добавил представитель администрации Трампа.
Напомним: 28 февраля Зеленский досрочно покинул Белый дом после ссоры с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Тогда спор начался с того, что Джей Ди Вэнс предложил дать шанс дипломатии Трампа урегулировать войну. На это Зеленский дал пространный ответ, что дипломатия с Россией с 2014 года не сработала.
Президент Украины после скандального разговора объяснил свои позиции, подчеркнув, в частности, что не может соглашаться на опасные для Украины условия перемирия с Россией. Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Первый раунд, неудачный для Трампа. Что изменили для Украины переговоры лидеров России и США.
18 августа Зеленский посещал Вашингтон для встречи с Трампом после того, как тот провел саммит с главой Кремля Владимиром Путиным.
Трамп во время общения со СМИ в Овальном кабинете вместе с Зеленским сказал, что ему понравилась выбранная для встречи одежда президента Украины.
