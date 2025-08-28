Італія домагається правильного застосування тарифів США на сир

Італія заявила, що деякі митні органи США застосовують мита на імпорт італійських сирів, таких як Grana Padano і Parmigiano Reggiano, перевищуючи узгоджену ставку 15% у рамках нової торговельної угоди між США та Європейським Союзом.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підкреслив, що країна продовжить відвертий та конструктивний діалог зі США, наполягаючи на належному виконанні угоди та захисті італійських підприємств і працівників.

"Ми будемо захищати наші підприємства, наших працівників і нашу виробничу досконалість усіма доступними нам засобами", – заявив він.

Консорціум Parmigiano Reggiano підтвердив, що частина його експорту до США була обкладена додатковими митними зборами понад встановлені 15%.

Президент консорціуму Нікола Бертінеллі наголосив на необхідності гарантій щодо правильного застосування тарифів.

Італія вже підняла це питання перед посольством США, Генеральним директоратом з питань торгівлі Єврокомісії в Брюсселі та через своє посольство у Вашингтоні.

Нагадаємо, 28 липня була укладена рамкова торговельна угода між президентом США Дональдом Трампом та головою Єврокомісії.

Угода запроваджує болючі 15% мита на всі товари з ЄС до США – від автомобілів до вин. Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

Водночас німецька економіка скоротилася на 0,3% на тлі сповільнення експорту через тарифи США.

21 серпня стало відомо, що Європейському Союзу вдалося зафіксувати нульові тарифи з боку Сполучених Штатів на ряд товарів, таких як літаки та їхні частини й фармацевтичні генерики.

