Италия добивается правильного применения тарифов США на сыр

Италия заявила, что некоторые таможенные органы США применяют пошлины на импорт итальянских сыров, таких как Grana Padano и Parmigiano Reggiano, превышая согласованную ставку 15% в рамках нового торгового соглашения между США и Европейским Союзом.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что страна продолжит откровенный и конструктивный диалог с США, настаивая на надлежащем выполнении соглашения и защите итальянских предприятий и работников.

"Мы будем защищать наши предприятия, наших работников и наше производственное совершенство всеми доступными нам средствами", – заявил он.

Консорциум Parmigiano Reggiano подтвердил, что часть его экспорта в США была обложена дополнительными таможенными пошлинами сверх установленных 15%.

Президент консорциума Никола Бертинелли подчеркнул необходимость гарантий правильного применения тарифов.

Италия уже подняла этот вопрос перед посольством США, Генеральным директоратом по вопросам торговли Еврокомиссии в Брюсселе и через свое посольство в Вашингтоне.

Напомним, 28 июля было заключено рамочное торговое соглашение между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии.

Соглашение вводит болезненные 15% пошлины на все товары из ЕС в США – от автомобилей до вин. Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".

В то же время немецкая экономика сократилась на 0,3% на фоне замедления экспорта из-за тарифов США.

21 августа стало известно, что Европейскому Союзу удалось зафиксировать нулевые тарифы со стороны Соединенных Штатов на ряд товаров, таких как самолеты и их части и фармацевтические дженерики.

