Єврокомісар розповів, які товари з ЄС матимуть нульовий тариф у США

Європейському Союзу вдалося зафіксувати нульові тарифи з боку Сполучених Штатів на ряд товарів, таких як літаки та їхні частини й фармацевтичні генерики.

Про це заявив журналістам у Брюсселі 21 серпня єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович, передає кореспондентка "Європейської правди".

Єврокомісар повідомив, що літаки та фармагенерики з ЄС постачатимуться у США за нульовим чи майже нульовим тарифом.

"Ми зафіксували значні винятки – нульові або майже нульові тарифи в ключових сферах. Сюди входять недоступні природні ресурси, такі як корок, а також літаки та їхні частини, генеричні фармацевтичні засоби, їхні інгредієнти та хімічні прекурсори", – повідомив Шефчович.

Він додав, що "це – лише перший крок".

"ЄС і США в майбутньому розглядатимуть можливість розширення переліку звільнених (від тарифів. – Ред.) секторів", – додав єврокомісар.

Як повідомляла "Європейська правда", у четвер, 21 серпня, ЄС і США опублікували спільну заяву щодо торговельної угоди між двома державами, наголошуючи на її позитивному ефекті для їхніх економік.

27 липня США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

