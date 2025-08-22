Німецька економіка скоротилася на 0,3% на тлі сповільнення експорту через тарифи США

Економіка Німеччини скоротилася на 0,3% в другому кварталі в порівнянні з першими трьома місяцями року, оскільки попит з боку її головного торгового партнера США сповільнився після декількох місяців покупок наперед в очікуванні американських тарифів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У п'ятницю статистичне відомство переглянуло свій попередній показник скорочення на 0,1%, що ще більше знизило очікування щодо стійкого відновлення найбільшої економіки Європи цього року.

"Здається все менш імовірним, що будь-яке суттєве відновлення відбудеться до 2026 року", – сказав Карстен Бжеський, глобальний керівник макроекономічного відділу ING.

Німеччина була єдиним членом "сімки" розвинених економік, яка не зростала протягом останніх двох років, а торговельна напруженість може призвести до третього року рецесії вперше в післявоєнній історії Німеччини.

Відновлення економіки є пріоритетом для нового уряду Німеччини, особливо з огляду на побоювання, що тарифи президента США Дональда Трампа можуть завдати ще більшого болю економіці, орієнтованій на експорт. Базовий американський тариф у розмірі 10% набув чинності 5 квітня.

Уряд Німеччини схвалив "інвестиційний бустер", який пропонує поліпшені варіанти амортизації для компаній, і пообіцяв додаткові витрати на оборону та інфраструктуру, а також зниження податку на прибуток підприємств.

Міністерство економіки заявило, що будуть необхідні подальші заходи.

"Того, що було вирішено до цього часу, недостатньо, потрібно більше, щоб зробити Німеччину знову конкурентоспроможною і повернути її на шлях зростання", – сказав представник міністерства в інтерв'ю агентству Reuters, коли його попросили прокоментувати дані за п'ятницю.

Як повідомляла "Європейська правда", у четвер, 21 серпня, ЄС і США опублікували спільну заяву щодо торговельної угоди між двома державами, наголошуючи на її позитивному ефекті для їхніх економік.

27 липня США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

Докладніше про угоду ЄС-США і про те, чому вона може мати позитивні наслідки для України, читайте у статті Вероніки Мовчан Поступки ЄС на користь України: які наслідки матиме торговельна угода Євросоюзу та США.