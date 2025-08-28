Келлог: брутальна атака Росії загрожує миру, якого прагне Трамп

Спецпредставник президента США Кіт Келлог першим з американських високопосадовців прокоментував один із наймасованіших російських обстрілів Києва в ніч на четвер.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Келлог написав на Х.

Посланник Дональда Трампа сказав, що Росія здійснила другий найбільший з початку повномасштабного вторгнення обстріл Києва, застосувавши понад 600 дронів і 31 ракету.

"Цілі? Не солдати і зброя, а житлові райони Києва – цивільні багатоповерхівки, будівлі представництв ЄС і Великої Британії, а також невинні цивільні. Ці брутальні напади загрожують миру, якого прагне президент США", – додав він.

Last night Russia launched the second largest aerial attack of the war with 600 drones and 31 missiles. The targets? Not soldiers and weapons but residential areas in Kyiv–blasting civilian trains, the EU & British mission council offices, and innocent civilians.



These egregious… pic.twitter.com/qulsiPlTy1 – Keith Kellogg (@generalkellogg) August 28, 2025

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків – на ще 26.

У столиці відомо про загибель щонайменше 18 людей, зокрема четверо дітей. 29 серпня в Києві оголосили Днем жалоби.

Російський обстріл засудила низка європейських держав, а Євросоюз і Британія оголосили, що викликають російських дипломатичних представників на килим.