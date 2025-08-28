Укр Рус Eng

Келлог: брутальна атака Росії загрожує миру, якого прагне Трамп

Новини — Четвер, 28 серпня 2025, 17:39 — Олег Павлюк

Спецпредставник президента США Кіт Келлог першим з американських високопосадовців прокоментував один із наймасованіших російських обстрілів Києва в ніч на четвер.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Келлог написав на Х.

Посланник Дональда Трампа сказав, що Росія здійснила другий найбільший з початку повномасштабного вторгнення обстріл Києва, застосувавши понад 600 дронів і 31 ракету.

"Цілі? Не солдати і зброя, а житлові райони Києва – цивільні багатоповерхівки, будівлі представництв ЄС і Великої Британії, а також невинні цивільні. Ці брутальні напади загрожують миру, якого прагне президент США", – додав він.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків – на ще 26.

У столиці відомо про загибель щонайменше 18 людей, зокрема четверо дітей. 29 серпня в Києві оголосили Днем жалоби.

Російський обстріл засудила низка європейських держав, а Євросоюз і Британія оголосили, що викликають російських дипломатичних представників на килим.

