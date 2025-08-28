Литва, Эстония и Латвия вызвали представителей РФ из-за массированного удара по Киеву

Российских представителей в четверг, 28 августа, вызвали в министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в связи с массированным ударом РФ по Киеву.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что в МИД вызвали уполномоченного секретаря посольства РФ для вручения ноты протеста из-за массированной российской атаки.

"В результате атаки РФ были убиты и ранены ни в чем не повинные гражданские лица, нанесен ущерб, в том числе зданию делегации Европейского Союза в Украине", – отметила она.

Также о вызове временного поверенного в делах России известило МИД Эстонии. Представителю РФ также была вручена нота протеста.

"В ноте протеста, врученной министерством российскому дипломату, сделан акцент на жестоких атаках на гражданскую инфраструктуру и гражданское население, которые привели к гибели нескольких детей, а также на нарушениях Венской конвенции", – говорится в заявлении эстонского МИД.

Как заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, пока Европа и США совместно с Украиной прилагают усилия для прекращения войны и достижения прочного мира, хозяин Кремля Владимир Путин "четко демонстрирует, что он не отказался от своих целей и продолжает совершать военные преступления и убивать гражданских лиц".

"Участие Путина во встрече на Аляске было лишь лицемерным способом избежать новых санкций. Но очевидно, что с 31 ракетой и 598 ударными дронами мира не достичь", – добавил министр.

В Министерстве иностранных дел Литвы также объявили о вызове временного поверенного в делах РФ для вручения ноты.

В литовском МИД также отметили, что участие РФ в мирных переговорах является "лицемерным и направлено лишь на то, чтобы выиграть время для дальнейшего захвата частей территории Украины и избежания новых санкций".

"Очевидно, что Российская Федерация не намерена отказаться от агрессивных целей в отношении Украины и стремиться к миру", – говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 28 августа войска РФ нанесли массированный удар по Украине, использовав 629 средств воздушного нападения. Попадание ракет и ударных дронов зафиксировали на 13 локациях, падение обломков – на еще 26.

В столице известно о гибели по меньшей мере 18 человек, в том числе четырех детей. 29 августа в Киеве объявили Днем траура.

Российский обстрел осудил ряд европейских государств.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог первым из американских высокопоставленных чиновников прокомментировал один из самых массированных российских обстрелов Киева, подчеркнув, что эти атаки "угрожают миру, к которому стремится президент США".