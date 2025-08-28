Посольство США після ударів РФ нагадало заклик Трампа до переговорів "обох сторін"
Американське посольство у Києві надвечір у четвер прокоментувало масований російський обстріл, нагадавши заклик Дональда Трампа до "обох сторін" досягти рішення про припинення війни.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві посольства на Х.
Посольство США повідомило, що "російські удари по Києву" уразили цивільні об’єкти, зокрема в українські будинки та будівлі, де розташовані представництво ЄС і Британська рада.
"Удари по цивільних обʼєктах є неприпустимими й мають бути негайно припинені. Ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам", – йдеться в заяві.
"Щодо цієї війни президент Трамп чітко заявив: вбивства мають припинитися, а обидві сторони повинні докласти зусиль для досягнення переговорного рішення", – додало дипломатичне представництво.
Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків – на ще 26.
У столиці відомо про загибель щонайменше 19 людей, зокрема четверо дітей. 29 серпня в Києві оголосили Днем жалоби.
Російський обстріл засудила низка європейських держав.
Спецпредставник президента США Кіт Келлог першим з американських високопосадовців прокоментував один із наймасованіших російських обстрілів Києва, підкресливши, що ці атаки "загрожують миру, якого прагне президент США".