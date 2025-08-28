Посольство США после ударов РФ напомнило призыв Трампа к переговорам "обеих сторон"

Американское посольство в Киеве вечером в четверг прокомментировало массированный российский обстрел, напомнив призыв Дональда Трампа к "обеим сторонам" достичь решения о прекращении войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства на Х.

Посольство США сообщило, что "российские удары по Киеву" поразили гражданские объекты, в частности украинские дома и здания, где расположены представительство ЕС и Британский совет.

"Удары по гражданским объектам недопустимы и должны быть немедленно прекращены. Мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям", – говорится в заявлении.

"В отношении этой войны президент Трамп четко заявил: убийства должны прекратиться, а обе стороны должны приложить усилия для достижения переговорного решения", – добавило дипломатическое представительство.

Напомним, в ночь на 28 августа войска РФ нанесли массированный удар по Украине, использовав 629 средств воздушного нападения. Попадания ракет и ударных дронов зафиксировали на 13 локациях, падение обломков – еще на 26.

В столице известно о гибели по меньшей мере 19 человек, в том числе четырех детей. 29 августа в Киеве объявили Днем траура.

Российский обстрел осудили ряд европейских государств.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог первым из американских высокопоставленных чиновников прокомментировал один из самых массированных российских обстрелов Киева, подчеркнув, что эти атаки "угрожают миру, к которому стремится президент США".