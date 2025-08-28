У Польщі на репетиції авіашоу розбився F-16, пілот загинув

У польському місті Радом у четвер розбився винищувач F-16, пілот якого загинув.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник уряду Польщі Адам Шлапка.

За словами Шлапки, F-16 розбився під час підготовки до авіаційної виставки AirShow в Радомі.

"На жаль, пілот загинув. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш поговорив з премʼєр-міністром і зараз прямує до місця катастрофи", – написав речник на Х.

На відео, поширеному у соцмережах, видно, як винищувач різко втрачає висоту і розбивається об землю.

Podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu różnił się F-16. pic.twitter.com/GhusSRlX5T – Remiza.pl (@remizacompl) August 28, 2025

Міжнародна авіаційна виставка AirShow має відбутись 30-31 серпня в Радомі та є одним із найбільших подібних заходів у Європі, на якому цього року можна буде побачити понад 150 літаків з 20 країн.

У травні поблизу фінського міста Рованіємі розбився винищувач F/A-18 Hornet, пілот устиг катапультуватись.

Торік у жовтні у результаті катастрофи винищувача F/A-18 Hornet Військово-повітряних сил Іспанії загинув пілот.