В Польше на репетиции авиашоу разбился F-16, пилот погиб

В польском городе Радом в четверг разбился истребитель F-16, пилот которого погиб.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель правительства Польши Адам Шлапка.

По словам Шлапки, F-16 разбился во время подготовки к авиационной выставке AirShow в Радоме.

"К сожалению, пилот погиб. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш поговорил с премьер-министром и сейчас направляется к месту катастрофы", – написал спикер на Х.

На видео, распространенном в соцсетях, видно, как истребитель резко теряет высоту и разбивается о землю.

Podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu różnił się F-16. pic.twitter.com/GhusSRlX5T – Remiza.pl (@remizacompl) August 28, 2025

Международная авиационная выставка AirShow должна состояться 30-31 августа в Радоме и является одним из крупнейших подобных мероприятий в Европе, на котором в этом году можно будет увидеть более 150 самолетов из 20 стран.

В мае вблизи финского города Рованиеми разбился истребитель F/A-18 Hornet, пилот успел катапультироваться.

В октябре прошлого года в результате катастрофы истребителя F/A-18 Hornet Военно-воздушных сил Испании погиб пилот.