В Польше на репетиции авиашоу разбился F-16, пилот погиб
Новости — Четверг, 28 августа 2025, 21:14 —
В польском городе Радом в четверг разбился истребитель F-16, пилот которого погиб.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель правительства Польши Адам Шлапка.
По словам Шлапки, F-16 разбился во время подготовки к авиационной выставке AirShow в Радоме.
"К сожалению, пилот погиб. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш поговорил с премьер-министром и сейчас направляется к месту катастрофы", – написал спикер на Х.
На видео, распространенном в соцсетях, видно, как истребитель резко теряет высоту и разбивается о землю.
Podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu różnił się F-16. pic.twitter.com/GhusSRlX5T– Remiza.pl (@remizacompl) August 28, 2025
Международная авиационная выставка AirShow должна состояться 30-31 августа в Радоме и является одним из крупнейших подобных мероприятий в Европе, на котором в этом году можно будет увидеть более 150 самолетов из 20 стран.
В мае вблизи финского города Рованиеми разбился истребитель F/A-18 Hornet, пилот успел катапультироваться.
В октябре прошлого года в результате катастрофы истребителя F/A-18 Hornet Военно-воздушных сил Испании погиб пилот.