ЗМІ: новий пакет санкцій ЄС проти Росії буде без серйозних обмежень на енергоносії

19-й пакет санкцій ЄС проти РФ не міститиме нових серйозних обмежень на продаж енергоносіїв, які фінансують війну Росії проти України.

Про це стало відомо виданню Politico від європейських дипломатів, повідомляє "Європейська правда".

Взявши на себе зобов'язання поступово відмовитися від імпорту нафти і газу, ЄС все більше усвідомлює, що саме Вашингтон, а не Брюссель, має найкращі можливості для посилення тиску, пише видання.

За словами чотирьох європейських дипломатів, які на умовах анонімності розповіли про закриті переговори, новий раунд санкцій, як очікується, не включатиме нових серйозних обмежень на продаж російських енергоносіїв.

Пакет, 19-й за рахунком з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року, має бути оприлюднений наступного місяця і буде спрямований проти суден "тіньового флоту" та компаній, які допомагають Росії обходити чинні правила

Проте найболючіші наслідки для Москви настануть, якщо будуть введені вторинні санкції проти компаній або країн, які ведуть бізнес з Росією. Але реальний вплив цих санкцій буде відчутний саме з боку США.

Зазначимо, агентство Reuters з’ясувало, що США пропонували РФ енергетичні угоди як стимул для миру в Україні.

А в Чехії вважають, що паралельно з гарантіями безпеки Європа має розробляти нові санкції проти РФ.

Як повідомляла "ЄП", голови МЗС країн Євросоюзу обговорять 19-й пакет санкцій проти Росії 29-30 серпня у Копенгагені.