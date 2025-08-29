Каллас рассказала, что может войти в 19-й пакет санкций против России

В новый, 19-й пакет санкций Европейского Союза против России могут войти ограничения против российской энергетики, финансовых услуг, а также вторичные санкции.

Об этом, как передает "Европейская правда", рассказала журналистам высокая представительница ЕС по иностранным делам и по вопросам безопасности Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны Евросоюза в Копенгагене 29 августа.

Каллас подчеркнула, что финансовые и энергетические санкции будут наиболее эффективными против Кремля.

"Мы работаем над следующим пакетом, и сейчас на столе есть несколько вариантов. Конечно, больше всего их ударят любые санкции против энергетики и все вторичные санкции, которые, например, ввели американцы, а также ограничения в финансовых услугах, которые фактически перекрывают им доступ к капиталу, в котором они так отчаянно нуждаются", – подчеркнула Каллас.

Она уточнила, что обсуждения продолжаются.

"Мы всегда выносим на стол много вариантов, а потом в конце концов должны договориться", – пояснила высокая представительница ЕС.

"Все понимают: учитывая, как Путин унижает мирные усилия, единственное, что реально работает, – это давление", – отметила Кая Каллас.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС рассматривает возможность ввести вторичные санкции, чтобы не дать третьим странам помогать России уклоняться от уже введенных ограничений.

Этот инструмент – принятый в 2023 году, но до сих пор не использованный – предусматривает запрет экспорта, поставки или передачу определенных товаров в третьи страны, которые, как считается, способствуют обходу санкций ЕС.

СМИ ранее узнали, что 19-й пакет санкций ЕС против РФ не будет содержать новых серьезных ограничений на продажу энергоносителей, которые финансируют войну России против Украины.

Тем временем США ввели вторичные тарифы против Индии, чтобы наказать ее за закупку российской нефти.