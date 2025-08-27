Запрацювали надвисокі мита Трампа щодо Індії через імпорт російської нафти

У середу набули чинності нищівні тарифи США у 50% на індійські товари, запроваджені президентом Дональдом Трампом через закупівлю цією країною російської нафти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Нові тарифи – найвищі в Азії – стосуватимуться понад 55% товарів, що надходять до США, найбільшого ринку збуту Індії.

Мита найбільше вдарять по трудомістких галузях, таких як текстильна промисловість та виробництво ювелірних виробів.

Водночас ключові експортні товари, як-от електроніка та фармацевтика, виведені з-під дії мит, що наразі рятує від удару масштабні нові інвестиції Apple у заводи в Індії.

Цей крок означає різке погіршення відносин між двома країнами та кардинальну зміну стратегії Вашингтона, який протягом багатьох років намагався залучити Індію для противаги Китаю.

Трамп розкритикував Індію за купівлю російської нафти, заявивши, що вона фінансує війну глави Кремля Владіміра Путіна проти України.

Нью-Делі захищає свої зв’язки з Москвою та називає дії США "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими".

Надвисокі мита ставлять під загрозу конкурентоспроможність індійського експорту у порівнянні з суперниками, як-от Китай і В’єтнам, а також кидають виклик амбіціям прем’єр-міністра Нарендри Моді перетворити південноазійську країну на великий виробничий хаб.

Експортери одягу, взуття та дрібних промислових виробів, зокрема іграшок, готуються до падіння замовлень та можливих скорочень робочих місць.

Трамп підписав указ про додатковий тариф щодо Індії через імпорт нею російських енергоносіїв 6 серпня.