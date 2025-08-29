Естонія проводить навчання керівників української поліції

В Естонії цього тижня стартував дворічний проєкт, в ході якого естонські поліцейські навчатимуть своїх українських колег.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Мета проєкту – поділитися досвідом естонської поліції, щоб підтримати розвиток правової держави та підвищення довіри до поліції в Україні.

В ході проєкту Департамент поліції та прикордонної охорони навчить загалом 84 українських поліцейських керівників вищої та середньої ланки з Головного управління Національної поліції, патрульної поліції та шкіл поліції.

Проєкт триватиме з 2025 по 2027 рік, і за цей час Естонію відвідають шість навчальних груп з України.

Перша навчальна група з 14 українських поліцейських вже перебуває в Тарту. Навчання триватиме один тиждень, в ході програми керівники поліції отримають, серед іншого, огляд щодо створення естонської поліції, реформ управління та впровадження сучасних принципів управління, організаційної культури, внутрішнього контролю та майбутніх розробок.

Такий проєкт навчання Департамент поліції та прикордонної охорони проводить вже вдруге. В 2023-2025 роках подібне навчання пройшли 34 керівники української поліції.

