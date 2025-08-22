Естонія готова відправити в Україну до роти військових

Естонія готова взяти участь у майбутній миротворчій операції в Україні силами до однієї роти.

Про це у пʼятницю заявив естонський прем'єр-міністр Крістен Міхал, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Під час зустрічі з главою фінського уряду Петтері Орпо в Таллінні Міхал підтвердив, що Естонія готова зробити внесок у майбутні "сили стримування" в Україні чисельністю до роти.

Він не уточнив, скільки саме військових має на увазі.

"Передумовою справедливого і сталого миру є сильні гарантії безпеки для України, щоб Росія навіть не думала про повторення агресії. Тепер ми чекаємо, що й інші країни зроблять свій внесок", – цитує Міхала пресслужба естонського уряду.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Голова профспілки Бундесверу Андре Вюстнер вважає, що для ефективної миротворчої місії в Україні буде необхідне розміщення десятків тисяч військових на тривалий час.