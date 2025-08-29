Санду: якщо до влади прийдуть проросійські сили, Молдову використають проти України

Молдовська президентка Мая Санду попередила, що у разі перемоги на парламентських виборах проросійських сил Молдову можуть використати проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Санду наводить Realitatea.

Президентка наголосила, що можливий успіх проросійських партій може звести нанівець прогрес, досягнутий за останні роки.

Вона переконана, що великим ризиком є можливе блокування мети вступу до Європейського Союзу до 2030 року.

Ба більше, Молдова може стати вразливою перед тиском Москви і буде використовуватися проти України, що створить серйозні ризики для національної безпеки.

"Ми втратимо шанс вступити в ЄС до 2030 року. Серйозним ризиком буде те, що Молдова може опинитися в ситуації, коли її зможе використовувати Москва проти України, а це створить великі ризики для безпеки і захищеності наших громадян", – зазначила вона.

За словами Санду, Молдова ризикує втратити повагу і авторитет, завойовані на міжнародному рівні, а також партнерські відносини, зміцнені за останні 4-5 років.

Вона також наголосила на важливості участі виборців у голосуванні.

"Все залежить від громадян, від нашої уважності та мудрості. Ці вибори стануть випробуванням на зрілість для Республіки Молдова", – резюмувала Санду.

Нещодавно президентка Молдови заявила, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори. Санду очікує на кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою, організовані з-за кордону, організації проплачених протестів, а також саботаж голосування в діаспорі.

