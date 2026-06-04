У США заявили, що нові потенційні мита проти ЄС не суперечать торговельній угоді

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив у четвер, 4 червня, що запропоновані нові мита США на європейський експорт не суперечать трансатлантичній торговельній угоді, укладеній минулого літа.

Про це він сказав у Парижі в кулуарах міністерської зустрічі в Організації економічного співробітництва та розвитку, передає Politico, пише "Європейська правда".

Грір заявив, що торговельна угода між Сполученими Штатами та Євросоюзом передбачає, що ЄС "погоджується та визнає", що США "можуть запроваджувати мита до певного рівня".

"Ми розуміємо, що угода є угодою. Ми хочемо переконатися, що зможемо розв'язати питання щодо торговельних практик, які в ході наших розслідувань були визнані проблематичними, і, звичайно, ми будемо враховувати угоду в Тернберрі, оскільки вважаємо, що вона вирішує багато з цих питань", – зазначив він.

Заява Гріра пролунала після того, як стало відомо, що в адміністрації американського президента Дональда Трампа хочуть запровадити нові тарифи проти основних торговельних партнерів США, включаючи Європейський Союз і Канаду, через побоювання щодо примусової праці.

Також нагадаємо, що Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні глобальні тарифи Трампа, оголошені торік у квітні.

Через кілька годин після ухвалення рішення Трамп заявив, що введе нове 10-відсоткове мито на імпорт до США з усіх країн, а потім підвищить його до 15%.

Тоді стало відомо, що офіс торговельного представника США готує масштабні розслідування щодо понад десятка країн згідно з розділом 301 Закону про торгівлю, в якому йдеться про "надлишкові виробничі потужності". Такі дії необхідні Вашингтону для запровадження односторонніх мит на імпорт з певних країн, які, як вважається, застосовують недобросовісну торговельну практику.