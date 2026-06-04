ЗМІ: одна з досі керівних партій Румунії планує не голосувати за новий уряд

Національно-ліберальна партія Румунії (PNL) нібито планує не підтримати новий уряд у форматі, який найімовірніше запропонує президент – у спробі спровокувати нові консультації та добитися призначення кандидатом у прем’єри свого представника.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У лавах "лібералів" схиляються до того, щоб не голосувати за уряд на чолі з Еудженом Томаком, який найімовірніше запропонує президент Нікушор Дан.

У партії розраховують на те, щоб новий кабінет не отримав достатньо голосів, почалися повторні консультації про формування уряду і вони запропонували кандидатом у прем’єри представника PNL. На консультаціях вони планують аргументувати, що саме через соціал-демократів – їхніх попередніх коаліційних партнерів – впав попередній уряд Іліє Боложана, і PSD мала шанси запропонувати кандидатуру прем’єра, але не зробила цього.

PNL сподівається заручитися підтримкою "Союзу порятунку Румунії", а також розраховує на "страх дострокових виборів".

Лідер ультраправого "Альянсу за об’єднання румунів" також заявив, що вони не підтримають новий уряд.

Нікушор Дан назве ім’я нового прем’єр-міністра ввечері у четвер.

Нагадаємо, Румунія занурилась у політичну кризу у квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана. Відтоді тривають консультації щодо формування нового уряду.

Опитування громадської думки засвідчили, що більшість румунів негативно ставляться до ідеї з "незалежним" главою уряду. Понад 56% підтримали б оголошення дострокових виборів.

Читайте також: Підтримка України чи "новий Орбан": чого чекати Україні від зміни уряду Румунії.





