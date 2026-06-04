Сибіга відреагував на рішення Швеції щодо судна, причетного до крадіжок українського зерна

Глава МЗС Андрій Сибіга подякував Швеції за рішення щодо підсанкційного судна Caffa, яке вважають причетним до перевезень викраденого з окупованих територій України зерна.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Суд у Швеції попередньо погодив передачу Україні затриманого за її запитом судна Caffa. Українські посадовці, зокрема генпрокурор Руслан Кравченко, повідомляють про рішення шведського суду як затвердження арешту судна.

"Я вітаю сьогоднішнє рішення шведського суду про арешт судна Caffa, причетного до викрадення українського зерна з тимчасово окупованої території", – написав Сибіга.

За його словами, це рішення є важливим прецедентом для зусиль України, спрямованих на захист своїх національних інтересів та дотримання норм міжнародного права.

"Підтвердивши арешт судна, суд продемонстрував, що механізми притягнення до відповідальності можуть ефективно діяти в транскордонному вимірі. Я вдячний Швеції за її принципову позицію, тісну правову співпрацю та незмінну підтримку України", – наголосив міністр.

Він пообіцяв подальшу співпрацю з партнерами, щоб притягнути до відповідальності тих, хто причетний до незаконного використання українських активів та інших протиправних дій.

Нагадаємо, Швеція зупинила і затримала судно Caffa у водах Балтійського моря 6 березня за підозрами у використанні фальшивого прапора та порушенні морського права й безпекових вимог. 29 квітня судно заарештували.

За даними України, судно було причетне до перевезень краденого зерна з окупованих територій, у зв’язку з чим перебуває під санкціями та відповідним розслідуванням.

На початку травня команді судна, переважно росіянам, дозволили залишити Швецію у супроводі прикордонників, а заарештоване Caffa залишилося стояти на якорі у порту.