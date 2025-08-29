Санду: если к власти придут пророссийские силы, Молдову используют против Украины

Молдавский президент Мая Санду предупредила, что в случае победы на парламентских выборах пророссийских сил Молдову могут использовать против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Санду приводит Realitatea.

Президент подчеркнула, что возможный успех пророссийских партий может свести на нет прогресс, достигнутый за последние годы.

Она убеждена, что большим риском является возможное блокирование цели вступления в Европейский Союз до 2030 года.

Более того, Молдова может стать уязвимой перед давлением Москвы и будет использоваться против Украины, что создаст серьезные риски для национальной безопасности.

"Мы потеряем шанс вступить в ЕС до 2030 года. Серьезным риском будет то, что Молдова может оказаться в ситуации, когда ее сможет использовать Москва против Украины, а это создаст большие риски для безопасности и защищенности наших граждан", – отметила она.

По словам Санду, Молдова рискует потерять уважение и авторитет, завоеванные на международном уровне, а также партнерские отношения, укрепленные за последние 4-5 лет.

Она также подчеркнула важность участия избирателей в голосовании.

"Все зависит от граждан, от нашей внимательности и мудрости. Эти выборы станут испытанием на зрелость для Республики Молдова", – резюмировала Санду.

Недавно президент Молдовы заявила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы. Санду ожидает кампании по дезинформации и манипулированию общественным мнением, организованные из-за рубежа, организации проплаченных протестов, а также саботаж голосования в диаспоре.

Читайте больше о том, как проевропейская власть Молдовы планирует сохранить власть.